В трамвае Купчино подрались трое пассажиров: двое избили ногами петербуржца

Жертву вытащили из транспорта и повалили на асфальт.

Во Фрунзенском районе в ночь на 21 сентября произошел конфликт в трамвае. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях. Они объяснили, что нетрезвый гражданин пытался войти в салон общественного транспорта, но с этим возникли некоторые проблемы. Предположительно кондуктор отказался вести нетрезвого пассажира. Последний сначала возмущался и кричал с улицы, но после набросился на обидчиков в салоне.

Известно, что в драке участвовали трое человек. Двое молодых людей напали на третьего. Мужчина пытался не пустить юношей в травмай. Конфликт разгорелся на остановке около перекрестка Купчинской улицы и Димитрова. Нападавшие вытащили мужчину из трамвая, а после повалили его на асфальт. Они избивали жертву ногами. Чем закончилось данное происшествие - неизвестно.

Ранее Piter.tv писал о том, что на пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили пешехода.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

