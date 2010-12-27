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На пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили пешехода
Сегодня, 10:51
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lesjasap

На пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили пешехода

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Пострадавшей оказалась то ли ребенок, то ли взрослая азиатка.

В Кировском районе Петербурга днем 21 сентября на проезжей части сбили человека. Авария произошла на пересечении проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети.

На данный момент на месте разбираются правоохранительные органы. Также работает бригада скорой помощи. Свидетели событий видели, что есть пострадавший. Однако о его личности говорят разное. По одним сведениям дорогу по пешеходному переходу переходила девочка, по другим - женщина азиатской внешности. 

Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Витебском проспекте легковушка подрезала ВАЗ.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: проспект стачек, улица маршала казакова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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