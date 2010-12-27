На пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили пешехода

В Кировском районе Петербурга днем 21 сентября на проезжей части сбили человека. Авария произошла на пересечении проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети.
На данный момент на месте разбираются правоохранительные органы. Также работает бригада скорой помощи. Свидетели событий видели, что есть пострадавший. Однако о его личности говорят разное. По одним сведениям дорогу по пешеходному переходу переходила девочка, по другим - женщина азиатской внешности.
Подробности ДТП устанавливаются.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Витебском проспекте легковушка подрезала ВАЗ.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Обсуждение ( 0 )