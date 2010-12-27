На пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили пешехода

Пострадавшей оказалась то ли ребенок, то ли взрослая азиатка.

В Кировском районе Петербурга днем 21 сентября на проезжей части сбили человека. Авария произошла на пересечении проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети.

На данный момент на месте разбираются правоохранительные органы. Также работает бригада скорой помощи. Свидетели событий видели, что есть пострадавший. Однако о его личности говорят разное. По одним сведениям дорогу по пешеходному переходу переходила девочка, по другим - женщина азиатской внешности.

Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Витебском проспекте легковушка подрезала ВАЗ.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб