На Витебском проспекте легковушка подрезала ВАЗ

Машина отечественного автопрома не успела свернуть в сторону.

Утром 21 сентября в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. Об инциденте сообщил наш мобильный корреспондент. Он объяснил, что удар пришелся на 9:35. Машины двигались по Витебскому проспекту.

Автомобиль ВАЗ 2104 планировал повернуть налево. Водитель резко затормозил, после чего получил удар сзади. Предположительно, в него врезался "Ниссан". В аварии серьезно пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Коломяжском автомобиль исполнил сальто и вернулся на колеса.

Фото и видео: Piter.tv

