На Коломяжском автомобиль исполнил сальто и вернулся на колеса

Вечером в Петербурге произошла необычная каскадерская авария.

В Приморском районе Петербурга две иномарки невольно исполнили каскадерский трюк. Экстремальный перформанс произошел прямо на улице. Очевидцы заметили аварию на Коломяжском проспекте около 13 дома. В редакцию Piter.tv попала запись с камер видеонаблюдения, н акотором заснят момент ДТП.

Наш мобильный корреспондент заявил, что автомобили столкнулись друг с другом на ровном месте. После этого одна из легковушек встала на дыбы, сделала сальто и вернулась в исходное положение. В результате выполнения трюка никто из находившихся в салоне машины не погиб. Однако правоохранительные органы заявили о пострадавших. Людям потребовалась медицинская помощь.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники МЧС тушили машину после ДТП на проспекте Народного Ополчения.

Фото и видео: Piter.tv

