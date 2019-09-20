Сотрудники МЧС тушили машину после ДТП на проспекте Народного Ополчения

Очевидцы утверждают, что у легковушки слетела дверь с крыши, объект спровоцировал ДТП.

Днем в Кировском районе произошло ДТП, на место пришлось выехать сотрудникам МЧС. Об инциденте сообщили в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Около дома №149 по проспекту Народного Ополчения столкнулись Рено и Лада. В результате аварии одна из легковушек загорелась, ее потушили спасатели. На место происшествия также приехало несколько карет реанимации, есть пострадавшие.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, у Лады слетела дверь с крыши автомобиля, и водитель Рено не успел затормозить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в парке Сосновка нашли открытый красный гроб.

Видео и фото: vk.com/spb_today