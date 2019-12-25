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Школьников бесплатно доставят в Новосибирск из-за инцидента в Пулково
Сегодня, 16:35
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nadezhda_sib

Школьников бесплатно доставят в Новосибирск из-за инцидента в Пулково

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Все расходы планируют взыскать с агента регистрации.

Школьникам и учителю, которые не смогли вылететь из Петербурга в Новосибирск 7 мая, вернут деньги за билет и доставят их в место назначения бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Победа".

Агент обслуживающей компании отказал нашим клиентам в регистрации, мотивируя это опозданием Группы на регистрацию и оставив на рейсе в Новосибирск пустыми 11 мест. Мы провели служебное расследование и видим по данным с камер видеонаблюдения, что клиенты пришли на регистрацию вовремя.

говорится в сообщении.

Из-за недоразумения группу доставят в Новосибирск бесплатно ближайшим рейсом перевозчика. Перелет оплатит агент регистрации. "Победа" уже направила претензию обслуживающей компании.

Напомним, дети в сопровождении учителя должны были вылететь из Пулково 23:25 7 мая. Их не стали регистрировать на рейс якобы из-за опоздания. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: авиакомпания победа, регистрация на рейс, школьники
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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