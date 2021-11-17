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Школьников Петербурга ждут 8-часовые экскурсии по городским достопримечательностям
Сегодня, 11:19
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Школьников Петербурга ждут 8-часовые экскурсии по городским достопримечательностям

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Они рассчитаны на старшеклассников.

С сентября по декабрь петербургских школьников будут возить по тематическим экскурсиям. Продолжительность одной поездки составит 8 часов. Об этом сообщил глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев.

Экскурсии будут частью проекта "Юный путешественник Санкт-Петербурга". Темами поездок станут: "По следам Петра", "Город-герой Ленинград", "Санкт-Петербург – морская столица", "Народное искусство и культурное наследие", "Блистательный Петергоф", "Петербург Достоевского", "Вода вокруг нас", "Транспортные артерии города".

В проекте примут участие 30 тысяч старшеклассников. 

Ранее стало известно о том, что в Петербурге здоровыми признаны более 78% школьников. 

Фото: Piter.tv

Теги: достопримечательности, школьники, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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