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В Петербурге здоровыми признаны более 78% школьников
Сегодня, 9:41
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В Петербурге здоровыми признаны более 78% школьников

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Всего выделяют пять групп здоровья школьников.

В Петербурге здоровыми признаны более 78% школьников. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина.

Всего выделяют пять групп здоровья школьников. К первой группе относятся абсолютно здоровые дети (примерно 10%). За последние три года этот показатель демонстрировал тенденцию к росту – в первой группе здоровья стало на 6000 детей больше. Во второй группе находятся дети, имеющие незначительные функциональные отклонения в состоянии здоровья. Таких детей 68%, цифра остается неизменной уже три года. К третьей группе относятся школьники с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Это около 20% петербургских детей.

Остальные дети относятся к 4 и 5 группам здоровья.

Стало известно, что в Петербург привезли крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, комздрав, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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