В Петербург привезли крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона"

Также в доступе вакцина для подростков.

51 тысячу комплектов доз вакцины "Спутник V" привезли в Петербург. О новой поставке 30 августа сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Кроме того, были привезены 300 комплектов доз вакцины для профилактики COVID-19 для подростков — "Спутник М". Кроме того, теперь запасы ОАО "Фармбазы" пополнились комплектами 60 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

В ближайшее время вакцины развезут по медицинским организациям. Как отметили в пресс-службе ведомства, дефицита препаратов нет.

В конце июля ревакцинацию от коронавируса не проводили "Спутником Лайт".

Фото: Piter.tv