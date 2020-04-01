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В Петербург привезли крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона"
Сегодня, 9:28
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В Петербург привезли крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона"

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Также в доступе вакцина для подростков.

51 тысячу комплектов доз вакцины "Спутник V" привезли в Петербург. О новой поставке 30 августа сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Кроме того, были привезены 300 комплектов доз вакцины для профилактики COVID-19 для подростков — "Спутник М". Кроме того, теперь запасы ОАО "Фармбазы" пополнились комплектами 60 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона". 

В ближайшее время вакцины развезут по медицинским организациям. Как отметили в пресс-службе ведомства, дефицита препаратов нет. 

В конце июля ревакцинацию от коронавируса не проводили "Спутником Лайт". 

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, поставка, формбаза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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