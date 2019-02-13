Школьников Петербурга будут обучать управлению БПЛА

По словам вице-губернатора Владимира Княгинина, многие учебные заведения Северной столицы оснащены хорошей техникой для работы с дронами

В петербургских школах в новом учебном году планируют открыть классы операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС 7 ноября, ссылаясь на слова вице-губернатора города Владимира Княгинина в рамках образовательной конференции "Баркемп-2023 "Национальная технологическая революция 20.35".

Мы претендуем на то, чтобы появились классы операторов беспилотных летательных аппаратов, в том числе и в средних школах, потому что отрасль постоянно генерит запрос как на сборщиков, на конструкторов, так и на эксплуатантов соответствующей техники. Конкурс федеральный будет уже на следующий учебный год. Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга

По словам чиновника, многие учебные заведения Северной столицы оснащены хорошей техникой для работы с дронами, и в этом преимущество города перед другими регионами России.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выдали более 70 разрешений на полеты БПЛА за 2023 год.

Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)