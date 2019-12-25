Ученики назвали самые нелюбимые блюда в школьных столовых

В опросе приняли участие более 3,5 тысяч школьников.

Дети назвали свои самые нелюбимые блюда в школьной столовой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского движения школьников (РДШ) Ирины Плещеву.

Самыми нелюбимыми блюдами оказались рыбные котлеты, гороховое пюре, полуфабрикаты, перловка, жареная печенка, "серый омлет". Размером порции оказались недовольны 30% детей, качеством еды – 50% школьников Еще 48,2% опрошенных отметили, что не всегда они получают еду нужной температуры.

В опросе приняли участие более 3,5 тысяч школьников. Ученики могут принять участие в проекте "Шеф в школе" в качестве "разборчивых дегустаторов", помогая мониторить ситуацию с питанием в своих учебных заведениях.

Роспотребнадзор с 1 января 2021 года запретил давать детям в школе макароны и колбасу.

Фото: Piter.tv