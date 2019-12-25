Школьники из Мариуполя приедут на отдых в петербургский оздоровительный лагерь

Ребята посетят оздоровительный комплекс "Дружных" в посёлке Молодёжное.

Этим летом школьники из Мариуполя посетят оздоровительный комплекс "Дружных" в посёлке Молодёжное в Курортном районе Петербурга. Город снова готовит для ребят насыщенную культурно-развлекательную программу. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В каждую лагерную смену Северную столицу посетят почти 400 школьников. Последний раз группа, состоящая из 120-ти мариупольских школьников, посещала город на весенних каникулах. Они отдыхали в круглогодичном оздоровительно-образовательном лагере "Молодёжное".

Прошлым летом отдых ребят тоже проходил в комплексе "Дружных". Для них готовили насыщенную культурную программу, включавшую праздник выпускников "Алые паруса". Перед поездкой все дети прошли медицинское обследование и получили лечение в случае такой необходимости.

Ранее сало известно, где будут отдыхать петербургские дети летом.

Фото: Piter.TV