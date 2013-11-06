Школьники из Мариуполя проведут новогодние каникулы в Петербурге

Северная столица подготовила увлекательную программу для детей.

Петербург организовал каникулы для школьников из Мариуполя. В Северную столицу приехали более 100 юных туристов и 12 педагогов-сопровождающих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Дети будут проживать на территории лагеря ДООЛ "Молодежное". Для ребят подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. За 12 дней в городе на Неве дети посетят Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец, музей Российских железных дорог, а также Кронштадт. Школьники увидят знаменитую подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол".

На новогодней елке дети получат подарки. Сюрпризы для них купила компания "Балтийский берег".

Учителя из Мариуполя встретятся с коллегам из Петербурга. Они обменяются педагогическим опытом. Академия постдипломного педагогического образования организовала для них интересную деловую программу и встречи с учителями в 235 школе им. Шостаковича, школе № 93 в Шушарах и школе № 376 Московского района.

Ранее на Piter.tv: Петербург подарил шестиметровую ель детям из Мариуполя к Новому году.

Фото: Telegram / Александр Беглов