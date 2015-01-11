Петербург подарил шестиметровую ель детям из Мариуполя к Новому году

Воспитанники Центра детского и юношеского творчества уже украсили ель гирляндами, снежинками и огоньками

Новый год — время волшебства. Вот и шестиметровая ёлочка из Петербурга стала отличным подарком воспитанникам Центра детского и юношеского творчества в подшефном городе Мариуполе.



Теперь в детском центре царит по-настоящему новогодняя атмосфера, рассказали в администрации города Мариуполь. Дети уже украсили ель гирляндами, снежинками, огоньками и собственными поделками.



"Мариупольским воспитанникам "Центра детского и юношеского творчества" город Санкт-Петербург подарил шестиметровую ель к новогодним праздникам. Начиная со входа, в центре царит праздничная атмосфера", — отмечают в местной администрации.



Напомним, что в Северной столице продолжается акция "Дерево желаний". Свои желания оставляют ребята с ограничениями по здоровью или из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также дети из Мариуполя.

Фото: администрация города Мариуполя