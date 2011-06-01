Председатель Комстроя Петербурга принял участие в акции "Дерево желаний"

Представители строительного ведомства исполнили желания десяти детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из малоимущих семей и детей-инвалидов).

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский вместе с заместителями и руководителями подведомственных учреждений приняли участие в общегородской акции "Дерево желаний". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Представители строительного ведомства исполнили желания десяти детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из малоимущих семей и детей-инвалидов).

Ребятам от 2 до 11 лет, они попросили для себя настольные игры, конструкторы, пазлы, интерактивные и мягкие игрушки, куклу, наборы для рисования и творчества, а также сладкие подарки.

Акция "Дерево желаний" проходит в Северной столице уже в девятый раз. На дереве свои желания оставляют ребята с ограничениями по здоровью или из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также дети из Мариуполя.

Фото: портал "Строительный Петербург"