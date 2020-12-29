Школьники Василеостровского района массово почувствовали себя плохо

Родители школьников уверены, что их дети отравились в столовой.

В пятницу, 22 января, родители учеников гимназии №586 Василеостровского района Петербурга заявили, что их дети массово почувствовали недомогание. Предполагается, что школьники отравились в столовой, сообщила "Фонтанка".

Отец одного из учеников отметил, что накануне после обеда у ребенка заболел живот, а потом его начало рвать. Аналогичные симптомы зафиксированы еще у пяти одноклассников сына. Какой диагноз поставил врач, пока неизвестно.

Родители обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить гимназию и поставщика питания.

Ранее мы писали, что школа Петродворцового района получила предупреждение за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Фото: пресс-служба Смольного