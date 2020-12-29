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Школьники Василеостровского района массово почувствовали себя плохо
Сегодня, 19:48
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smirenny

Школьники Василеостровского района массово почувствовали себя плохо

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Родители школьников уверены, что их дети отравились в столовой.

В пятницу, 22 января, родители учеников гимназии №586 Василеостровского района Петербурга заявили, что их дети массово почувствовали недомогание. Предполагается, что школьники отравились в столовой, сообщила "Фонтанка".

Отец одного из учеников отметил, что накануне после обеда у ребенка заболел живот, а потом его начало рвать. Аналогичные симптомы зафиксированы еще у пяти одноклассников сына. Какой диагноз поставил врач, пока неизвестно. 

Родители обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить гимназию и поставщика питания. 

Ранее мы писали, что школа Петродворцового района получила предупреждение за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: массовое отравление, отравление в школе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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