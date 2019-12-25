Школьники Ленобласти начинают готовится к ЕГЭ

Консультации пройдут в очной форме.

Со вторника, 12 мая, для одиннадцатиклассников Ленинградской области открываются очные консультации по подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление, разрешающее личную встречу с преподавателями, подписал губернатор Александр Дрозденко. Ученикам разрешено собираться в группе не более 15 человек с соблюдением "масочного" режима и социальной дистанции.

Кроме того, в школах будут соблюдаться противоэпидемические меры: на входе ученикам измерят температуру, а в помещении будут проводиться дезинфекции.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разрешили работу торговых точек.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области