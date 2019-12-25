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Школьники Ленобласти начинают готовится к ЕГЭ
Сегодня, 10:51
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lizapoluda

Школьники Ленобласти начинают готовится к ЕГЭ

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Консультации пройдут в очной форме.

Со вторника, 12 мая, для одиннадцатиклассников Ленинградской области открываются очные консультации по подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление, разрешающее личную встречу с преподавателями, подписал губернатор Александр Дрозденко. Ученикам разрешено собираться в группе не более 15 человек с соблюдением "масочного" режима и социальной дистанции. 

Кроме того, в школах будут соблюдаться противоэпидемические меры: на входе ученикам измерят температуру, а в помещении будут проводиться дезинфекции.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разрешили работу торговых точек.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 11:38

"начинают готовиТся"... создателю статьи бы поготовиться со школьниками...

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