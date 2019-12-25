Школьники 6-11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение на две недели. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.
Ученики младших классов при этом вернутся в школы с 19 октября.
Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы.
Сергей Собянин, мэр Москвы
При этом бесплатный проезд для старшеклассников будет по-прежнему временно заблокирован.
Градоначальник также посоветовал частным организациям дополнительного образования перейти на дистанционный формат работы. До 1 ноября государственные секции и кружки для детей и подростков останавливают работу. Мера принята для ограничения количества контактов.
Ранее мы писали, что в Кремле допускают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.
Фото: pixabay.com
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