Бесплатный проезд для старшеклассников будет по-прежнему временно заблокирован.

Школьники 6-11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение на две недели. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Ученики младших классов при этом вернутся в школы с 19 октября.

Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Сергей Собянин, мэр Москвы

При этом бесплатный проезд для старшеклассников будет по-прежнему временно заблокирован.

Градоначальник также посоветовал частным организациям дополнительного образования перейти на дистанционный формат работы. До 1 ноября государственные секции и кружки для детей и подростков останавливают работу. Мера принята для ограничения количества контактов.

Ранее мы писали, что в Кремле допускают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.

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