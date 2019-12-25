Представитель Кремля не стал раскрывать, какие именно ограничения могут быть введены при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

В Кремле допускают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Суточный показатель новых случаев заражения COVID-19 уже третий день бьет рекорд. Каждый день все больше людей заболевают коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 12 126 случаев заражения. Общее число зараженных COVID-19 составляет 1 272 238 человек, погибли свыше 22 тыс. пациентов, выздоровели порядка млн человек.

Хуже всего дела обстоят в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин был вынужден продлить осенние каникулы, приостановить действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыть кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Работодателей обязали перевести на удаленку порядка 30% сотрудников. Россиян просят соблюдать масочный и перчаточный режимы. Пожилым с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

Ранее мы сообщили, что МИДы РФ и Турции обсудили посредничество по нагорному Карабаху.