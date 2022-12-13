Более 23 тыс. петербургских школьников остаются на каникулах из-за гриппа

Кроме того, болезнью заразились почти 20 тыс. воспитанников дошкольных учреждений.

23,6 тыс. школьников Северной столицы остались на каникулах, поскольку заболели гриппом и ОРВИ. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в комитете по образованию.

Кроме того, болезнью заразились 1,5 тыс. воспитанников дошкольных учреждений. Ещё 18,6 тыс. школьников обучаются в смешанном формате. Закрытых классов и групп в городе нет.

Также издание напомнило, что в конце декабря 2022 года число заболевших детей в городских школах выросло до 26,6 тыс., а в детских садах – до 27,4 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ во время новогодних праздников в Петербурге упала на 30%.

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