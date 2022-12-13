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Заболеваемость гриппом и ОРВИ во время новогодних праздников в Петербурге упала на 30%
Сегодня, 17:16
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ во время новогодних праздников в Петербурге упала на 30%

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Однако в городе сохраняется превышение эпидпорога на 35,8%.

За время новогодних праздников в Северной столице сократился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщила Об этом пресс-служба Роспотребнадзора, показатель снизился на 30%.

При этом, в Петербурге сохраняется превышение недельного эпидпорога, составляющее 35,8%. Наиболее часто горожане страдают от свиного гриппа H1N1. Прививки от него поставил 61% петербуржцев.  

В Роспотребнадзоре добавили, что чнаиболее часто у горожан диагностируют аденовирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. 

Ранее мы сообщили о том, что почти 40% ковидных коек свободны в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость гриппом, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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