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Школьника, укравшего из квартиры на Кузнецова оружие на 40 тыс. рублей, задержали
Сегодня, 10:16
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nadezhda_sib

Школьника, укравшего из квартиры на Кузнецова оружие на 40 тыс. рублей, задержали

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Злоумышленник угрожал своей знакомой пневматическим оружием.

В отношении 15-летнего подростка, который избил девочку и похитил оружие ее отца в квартире на улице Кузнецова, возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, вечером 11 апреля хулиган ударил 13-летнюю девочку, угрожал ей пневматическим оружием, после чего открыто похитил имущество ее отца на сумму около 40 тыс. рублей. Несовершеннолетний унес с собой пневматическую винтовку "Юнкер-3", пневматические пистолеты "Walther PPS" и "ПМ 654" с глушителем, а также сумку и муляж гранаты. 

Подростка задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: Piter.TV

Теги: оружие, разбой, хулиган
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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