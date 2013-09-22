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Школьника в Приморском районе злоумышленник оставил без банковской карты
Сегодня, 15:16
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Школьника в Приморском районе злоумышленник оставил без банковской карты

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе злоумышленник оставил школьника без банковской карты. Однако преступника удалось найти по горячим следам. Об этом 3 мая рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне, 2 мая, в полицию поступило сообщение от гражданина 1976 года рождения о том, что у дома по Байконурской улице неизвестный мужчина отобрал у его несовершеннолетнего сына банковскую карту.

Нарядом патрульно-постовой службы полиции на Серебристом бульваре по подозрению задержан 27-летний неработающий житель республики Карелия. Похищенное было изъято.

В отношении злоумышленника был составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет неизвестного, напавшего на 12-летнюю девочку в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, приморский район, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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