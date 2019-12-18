Школьницу с отравлением и порезами госпитализировали с Белградской улицы

Со слов матери, дочь была в нетрезвом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая из детской больницы № 5 поступила информация о госпитализации школьницы 2007 года рождения.

По словам медиков, её доставили в больницу из д. №6 по ул. Белградской с сильным отравлением неизвестным веществом и ножевыми порезами.

Известно, что у девочки было депрессивное состояние из-за смерти отца.

Как утверждает мать потерпевшей, в этот день дочь вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Остальные детали случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.

Ранее мы сообщили, что врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка.

Фото: Pixabay