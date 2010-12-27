Петербургский школьник жестоко убил свою мать

Он обливал ее кипятком, а потом разрезал острым предметом.

Как сообщает телеканал "78", ночью 27 октября, в Красногвардейском районе 12-летний школьник жестоко разделался со своей матерью. Оружием для убийства стали чайник с кипятком, из которого он сначала поливал свою мать водой, и один из острых предметов - нож, ножницы и шампур. Ими он вырезал части тела.

По данным следствия, у мальчика есть брат-близнец. Они оба - умственно отсталые, а сама семья состоит на учете.

В квартире в момент убийства находился полупьяный отец детей. После увиденного он позвонил своим родителям, что бы те вызвали полицию.

В настоящий момент правоохранители обследуют место преступления. С детьми ведут работу психологи.

Piter.TV сообщал об убийстве матери шестерых детей, совершенном в Архангельске.

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