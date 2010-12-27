В Архангельске 25-летний парень убил мать 6 детей из-за алкоголя и продуктов

Женщина работала продавцом в круглосуточном магазине.

В Архангельске ранее судимый молодой мужчина убил продавщицу продуктового магазина, вынес продукты питания, алкоголь и деньги.

Ночью 22 октября в Исакогорском округе города Архангельска в небольшом круглосуточном продуктовом магазине обнаружено тело 33-летней продавщицы с явными признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный молодой мужчина 25 лет, ранее привлекавшийся за преступления против собственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел ночью в магазин, нанес продавщице два удара в шею острым предметом. Затем мужчин6а ограбил торговую точку, он унес продукты питания, алкоголь и деньги.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Уточняется сумма причиненного ущерба. СУ СК РФ по Архангельской области

Расследование уголовного дела продолжается. Местные СМИ сообщают, что у женщины осталось 6 малолетних детей.

Фото:Рixabay