Школьник-скинхед выстрелил газом в соседа по парте

Как рассказала мама мальчика, её сын дружит с участниками националистической группы скинхедов и считает себя таким же. Сосед по парте – сын петербурженки и мигранта.

Полиция Невского района разбирается в инциденте, произошедшем неделю назад в одной из школ в Веселом Поселке. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне в 75 отдел полиции поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних о происшествии в школе на проспекте Большевиков. Дело в том, что 13 марта 14-летний школьник выстрелил в упор из газового пистолета в своего соседа по парте. Школьник рассказал полицейским, что это произошло нечаянно. По его версии, он на уроке достал аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер" (разрешения для приобретения не требуется), который был заряжен перцовыми аэрозольными баллончиками, для того, чтобы сфотографировать. Однако, он нажал случайно на курок и распылил газ по классу. Школьник рассказал, что купил пистолет с рук через соцсеть ВКонтакте, в патроны покупает сам.

Из-за произошедшего у стрелявшего подростка поднялся уровень сахара в крови (страдает сахарным диабетом 1 степени). Он был доставлен в больницу, откуда его забрала потом бабушка. Как рассказала мама мальчика, её сын дружит с участниками националистической группы скинхедов и считает себя таким же. Сосед по парте – сын петербурженки и мигранта.

В конце февраля в Ульяновске 15-летний школьник едва не зарезал кухонным ножом учительницу.

Фото: Piter.TV