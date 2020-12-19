Школьник-режиссер из Подмосковья неудачно снял нападение на продавщицу

Теперь молодому "режиссеру" грозят расправой.

Школьник-режиссер неудачно снял нападение на продавщицу. Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Baza".

Выяснилось, что на кадрах 16-летний блогер Егор Чернов, который захотел пропиарить свой Instagram. Чтобы добиться внимания подписчиков, он заснял видео-постановку, где напал на продавщицу. На кадрах видно, как он подходит к женщине, которая торгует продуктами на улице. Он высказывает ей свое недовольство, после чего разносит ее товары и убегает. Ролик был записан 13 августа. Затем автор выложил его в соцсети. После публикации Чернов начал получать угрозы. Родители его подписчиков потребовали записать извинение в течение суток. В семье Чернова о ролике узнали из новостей. Они рассказали журналистам, что мальчик увлекается съемками и хочет стать режиссером.

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Видео: Telegram / Baza