Эксперт рассказал про фейки Запада о России и Казахстане в соцсетях

Булат Султанов рассказал о провокациях в информационной среде.

В социальных сетях России и Казахстана муссируются фейки для подрыва отношений, существующих между Москвой и Астаной. Соответствующее заявление сделал директор исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета Булат Султанов, выступая на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай". Специалист заметил, что такие мероприятия с фейк-ньюс координируются из-за границы. Эксперт сожалеет о том, что в последнее время в некоторых соцсетях обеих стран имеют место упреки, обвинения о якобы взаимной ненадежности. Спикер заметил, что подобные действия разрушают сложившийся уровень доверия и сотрудничества.

Такие синхронные выпады в соцсетях России и Казахстана могут свидетельствовать об одном - единый сценарий, единая режиссура, которая пишется, создается и потом пробивается из стран дальнего зарубежья. Булат Султанов, эксперт

Булат Султанов подчеркнул, что как плацдарм для подобных информационных атак используется Украина. В частности, речь идет о материалах, связанных с якобы умышленном сбросе воды в реках для затопления областей России и, напротив, ряда областей в Казахстане.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"