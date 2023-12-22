В Казахстане хотят узаконить интернет Starlink от Илона Маска

Малик Олжабеков рассказал о незащищенности данных пользователей американской компанией.

Власти в Казахстане планируют узаконить интернет Starlink от американской компании Илона Маска. Соответствующие поправки по вопросам связи и цифровизации в текущий момент рассматривает парламент республики. Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала "Sputnik Казахстан". В новостном агентстве уточнили, что законодательные инициативы включают в себя условия по соблюдению информационной безопасности. Заместитель руководителя министерства по цифровизации Малик Олжабеков пояснил СМИ, что такие решения необходимы ради того, чтобы пользователи могли бы быть уверенными в том, что их личные данные не утекут в сеть.

Те решения, которые использует Starlink, этого не обеспечивают. Малик Олжабеков, замглавы Минцифры Казахстана

Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Live