Школьник весь день проходил с переломом черепа в Гатчинском районе

К вечеру ребёнку стало плохо, он попал в реанимацию.

В воскресенье, 4 сентября, в реанимацию был доставлен 13-летний школьник. Как стало известно Piter.TV, мальчик весь день проходил с переломом черепа после падения с турника в деревне Большое Верево Гатчинского района.

После прогулки подросток лишь пожаловался на головную боль, которая прошла после накладывания компресса. Затем он отправился на прогулку с родителями в Гатчинский парк.

Вечером ребёнку стало значительно хуже, за ним приехали сотрудники скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Ленобласти перепутала таблетки и отравила 4-месячного сына.

Фото: Piter.TV