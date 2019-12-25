На улице Турку водитель такси сбил 12-летнего мальчика

В результате аварии мальчика в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу №5.

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель такси сбил 12-летнего мальчика. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 2 ноября у дома №1/2 по улице Турку. 37-летний водитель такси сбил подростка, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате аварии мальчика в состоянии средней степени тяжести направили в детскую городскую больницу №5. В настоящее время полиция выясняет обстоятельств аварии.

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Фото: Piter.TV