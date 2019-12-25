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На улице Турку водитель такси сбил 12-летнего мальчика
Сегодня, 17:03
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На улице Турку водитель такси сбил 12-летнего мальчика

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В результате аварии мальчика в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу №5.

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель такси сбил 12-летнего мальчика. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел днем 2 ноября у дома №1/2 по улице Турку. 37-летний водитель такси сбил подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. 

В результате аварии мальчика в состоянии средней степени тяжести направили в детскую городскую больницу №5. В настоящее время полиция выясняет обстоятельств аварии.

Ранее мы писали, что на станции метро "Площадь Мужества" школьник прыгнул под колеса поезда.

Фото: Piter.TV

Теги: подросток, сбил, такси
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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