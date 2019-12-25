Школьник попал под колеса Skoda Rapid на переходе в Купчино

Ребенок переходил проезжую часть без сопровождения взрослых.

В Петербурге проводится проверка после ДТП с участием ребенка во Фрунзенском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария произошла 9 марта около 14:30 у дома №12 на улице Димитрова. 36-летний водитель Skoda Rapid сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 11-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибами пятки, плеча и таза.

Ранее мы писали, что два водителя пострадали в аварии на Белоостровском шоссе.

Фото: Piter.TV