Два водителя пострадали в аварии на Белоостровском шоссе

Моторный отсек одного из автомобилей после столкновения загорелся.

Вечером 9 марта на Белоостровском шоссе произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщили очевидцы в сети.

На 29-м километре шоссе столкнулись два Volvo. На месте происшествия заметили скорую помощь и спасателей. Моторный отсек одного из автомобилей после столкновения загорелся. Его потушили.

В результате ДТП пострадали два водителя, одному из них 44 года, другому – 60. Подробности об их состоянии не сообщаются.

Как отмечают автолюбители, на участке Белоостровского шоссе, где произошла авария, неосвещенная дорога. Водители в темноте пытаются ехать ближе к разделительной полосе, чтобы не влететь в отбойник.

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