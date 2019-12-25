Появилась информация о состоянии здоровья девушки, которая попала в страшное ДТП около моста Александра Невского

Водитель такси, в котором она ехала, погиб.

Стало известно, как чувствует себя петербурженка, которая накануне попала в массовое ДТП около моста Александра Невского. О состоянии здоровья девушки сообщили на портале 78.ru.

Напомним, 7 марта на Малоохтинском проспекте произошла авария, в которой погиб водитель такси. Подробности случившегося можно узнать здесь. Пассажирка такси осталась жива. Через два дня девушке исполнится 30 лет. Однако свой праздник она отметит в больнице. Врачи диагностировали у женщины переломы таза и левого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Теперь ей придется учиться ходить.

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