Из ТЦ в Петербурге госпитализировали пьяного школьника с острым отравлением

Подросток находился в тяжёлом состоянии.

Вечером понедельника, 6 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на 4-ом этаже Торгового центра в Красногвардейском районе Петербурга в туалете лежит 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Об этом тало известно Piter.TV.

Пострадавший был доставлен в детскую больницу сотрудниками скорой помощи с токсическим действием неустановленного вещества в тяжелом состоянии. Мальчика поместили в реанимацию.

Установлено, что мальчик не ходит в школу и проживает в отдельной трехкомнатной квартире, где у него имеется все необходимое для отдыха и обучения. Семья подростка полная, состоит из родителей, бабушки и брата, на учете в районном ОДН УМВД РФ не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на уроке труда в Волхове школьник раздробил себе пальцы циркулярной пилой.

Фото: Piter.TV