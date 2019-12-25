Одиннадцатиклассник из Петербурга создал индекс для оценки инноваций

Юноша готовится к поступлению в СПбГУ.

В Смольном обсудили подготовку к Дню знаний, на которой отметили рекордные темпы создания городской инфраструктуры. В ходе мероприятия рассказали о петербуржце Льве Денисове, который шел в 11-й класс, имея за плечами ряд реализованных научных и бизнес-проектов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

‎Сначала юноша вывел математическую формулу для оценки инвестиций, однако на школьной конференции его идею попросили доработать. Лев выполнил это требование, в результате чего появился индекс Денисова (DIOI) — формула для оценки компаний в сфере инноваций. Отмечалось, что методика позволяет проверить, как корпорация управляет своей энергией и насколько гибко реагирует на внешние изменения. Школьник пояснил, что при составлении индексов он анализировал существующие математические значения и формулы, чтобы выявлять плюсы и минусы внутри компании.

‎Самым серьезным испытанием для разработки стала конференция "Политех. Старт" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Указывалось, что проект школьника оценивали экономисты и математики, которые задавали жесткие вопросы по работе с данными. Сам Лев отмечал, что не важно, сталкивается автор с критикой или нет, главное — расширение научной работы и представление ее людям, что служит личной мотивацией. Благодаря этому подходу он смог опубликовать свой труд и начать переписку с профессорами.

‎На сегодняшний день методика Денисова уже прошла обкатку на реальных гигантах российского и зарубежного рынков. На основе этой разработки школьник написал монографию, потратив на нее около пяти месяцев. Он уточнил, что в книге расписаны десять формул по оценке всех сфер деятельности компании: управление персоналом, инновационная деятельность, управление проектами и переобучение кадров.

‎Помимо науки, Лев увлекался предпринимательством. Сообщалось, что он создавал приложение, которое на основе данных о стрессе, сне и настроении составляет индивидуальные тренировочные планы для бега или велозаездов. Идея возникла после того, как во время пробежки телефон ошибочно показал, что пользователь стоит на месте. В этом проекте молодой человек выступил менеджером: он собрал команду из шести человек из Петербурга, Москвы, Саратова и Казахстана. Уточнялось, что прототип уже создан.

‎Лев стал участником пяти бизнес-акселераторов от крупных компаний и ведущих университетов Петербурга, где ему помогли доработать бизнес-модель и погрузиться в реальные процессы индустрии. Несмотря на плотный график, он участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников, став в 2025/26 учебном году победителем регионального этапа по обществознанию и призером по экономике. ‎Его карьерные планы были уже выверены до мелочей. Лев планировал поступать в Санкт-Петербургский государственный университет на направление "менеджмент" с дополнительной квалификацией "бизнес-аналитик".

‎Фото: Петербуогский дневник (Александр Глуз)