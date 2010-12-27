Школьные линейки стали причиной заторов на дорогах Петербурга

Сервис "Яндекс. Пробки" показывал заторы в 7,8 и 9 баллов.

Утро 2 сентября оказалось для многих автомобилистов совсем не добрым. Из-за школьных линеек и ремонтных работ водители простояли в пробках более часа. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Плотнее всего с утра было на Приморском проспекте. Там автомобилисты вынуждены были стоять в 9-балльных заторах. Сейчас там ведутся работы по окраске металлоконструкций, из-за этого на участке дороги ограничено движение.

Также загруженными были проспект Культуры и Тихорецкий проспект, где наблюдались пробки в 7 баллов. На проспекте Славы и Народной улице водители попали в 6-балльные заторы из-за ремонта дорожного покрытия.

Кроме того, проблемы на дорогах города возникли из-за родителей, которые в самый час пик везли детей на школьные линейки.

Ранее мы писали, что трамвай №16 изменит маршрут 6 сентября на два часа.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"