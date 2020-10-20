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Школьные каникулы в Петербурге могут продлить до двух недель
Сегодня, 13:45
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IRINA_CHALKINA

Школьные каникулы в Петербурге могут продлить до двух недель

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В Комитете по образованию продление каникул в Петербурге пока не подтвердили.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Северной столице школьные каникулы могут  продлить до двух недель. Об этом сообщает Петербургский дневник со ссылкой на председателя Петербургского городского родительского комитета Михаила Богданова.

Богданов предположил, что школьные каникулы в Северной столице продлят до двух недель. Таким образом дети вернутся с каникул 9 ноября, а не 5 ноября. 

Стоит отметить, что в Комитете по образованию продление каникул в городе на Неве пока не подтвердили.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

Фото:pixabay

Теги: каникулы, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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