Школьные каникулы в Петербурге могут продлить до двух недель

В Комитете по образованию продление каникул в Петербурге пока не подтвердили.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Северной столице школьные каникулы могут продлить до двух недель. Об этом сообщает Петербургский дневник со ссылкой на председателя Петербургского городского родительского комитета Михаила Богданова.

Богданов предположил, что школьные каникулы в Северной столице продлят до двух недель. Таким образом дети вернутся с каникул 9 ноября, а не 5 ноября.

Стоит отметить, что в Комитете по образованию продление каникул в городе на Неве пока не подтвердили.

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