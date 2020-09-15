В Колпино иномарка сбила школьницу на переходе

Девочку забрала скорая в состоянии средней степени тяжести.

Утром 15 сентября в Колпино произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. В сети появились фото и видео с места происшествия.

По предварительной информации, около 08:10 утра белая Skoda под управлением 30-летнего мужчины совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на набережной Комсомольского канала в сторону Октябрьской улицы.

В результате девочке понадобилась помощь медиков. Ее в состоянии средней степени тяжести забрала скорая. Сам водитель не пострадал. У автомобиля немного искривился капот.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.