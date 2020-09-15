На Комендантском Ferrari влетел в дрифтующий BMW

Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 14 сентября в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием элитных автомобилей. В распоряжении Piter.TV появилась запись с камер видеонаблюдения, которая запечатлела произошедшее.

По словам очевидцев, около 22:30 на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов Ferrari влетел в BMW. На кадрах видно, что незадолго до столкновения водитель BMW решил подрифтовать на проезжей части. Выполнение опасного маневра, вероятнее всего, и стало причиной аварии.

Информация о пострадавших не поступала. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, как сильно пострадали дорогие иномарки. Один из пользователей интернета и вовсе предложил владельцу Ferrari выкинуть машину на помойку.

Ранее мы писали, что на улице Шотмана столкнулись "Форд" и "БМВ".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб