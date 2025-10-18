Школьница сожгла АЗС по указке мошенников в Подмосковье

Возгорание на заправке произошло вечером 19 июня.

Полицейские оперативно установили 16-летней девушки, которая по ууказанию неизвестных кураторов сожгла заправочную колонку в подмосковном Щелково. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло вечером 19 июня. После поджога бензоколонка выгорела дотла, обошлось без пострадавших. Задержанную доставили в отдел полиции для дачи показаний.

На допросе она призналась, что действовала не по собственной воле. К преступлению, по словам девушки, ее подтолкнули незнакомцы, которые руководили преступлением по мобильному телефону

Следственное управление МУ МВД "Щелковское" возбудило уголовное дело по двум статьям: "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "Теракт".

Ранее в Красногвардейском районе школьника задержали за попытку поджечь полицейские машины.

Видео: Telegram/Официальный представитель МИД Ирина Волк