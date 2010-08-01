Задержана мать, оставившая дочь в коляске у мусорных баков в Петербурге

Девочка передана медикам, в отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Полиция Санкт-Петербурга задержала 35-летнюю женщину, подозреваемую в оставлении новорожденной дочери у мусорных контейнеров на Московском проспекте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, инцидент произошел 17 октября. ОМВД по Московскому району получило сообщение об обнаружении коляски с младенцем за мусорным контейнером у жилого дома. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и скорая помощь. Девочка была передана медикам, ее состояние оценивается как стабильное.

Благодаря принятым мерам уже вечером того же дня подозреваемая установлена. Ею оказалась неработающая 35-летняя мать ребёнка. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В отношении женщины уже составлен протокол об административном правонарушении. Следственными органами Московского района возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку для установления причин произошедшего и оценки деятельности органов системы профилактики. Мотивы поступка матери выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержан белорус за оскорбление власти.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу