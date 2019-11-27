В Петербурге задержан белорус за оскорбление власти

Белорус, цитировавший песню КВН, задержан в Петербурге по обвинению в оскорблении/

В Петербурге был задержан 51-летний белорус Василий, который скрывался от правосудия после того, как его приговорили к двум годам ограничения свободы за оскорбление власти. В феврале 2022 года суд Белоруссии признал его виновным в оскорблении сотрудника милиции на основе комментария, оставленного в Telegram.

Как пишет 47news, Василий, ветеран клуба КВН из Пинска, процитировал строку из пародийной песни, исполненной тюменской командой "Союз" на фестивале КВН. Песня содержала жесткие строки о сотруднице милиции, которые были интерпретированы как оскорбление. В ответ на видеоролик, в котором он высказывался резко к подросткам, Василий разместил реплику, в которой процитировал эти слова.

Через несколько месяцев после приговора мужчина прекратил выходить на связь и был объявлен в розыск. Задержание произошло только спустя три года в Санкт-Петербурге, где он и скрывался. Сейчас Василий находится в отделении полиции Московского района города. О его экстрадиции в Белоруссию уже уведомлены местные правоохранительные органы

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга выращивал коноплю в деревне Глядино.

Фото: Piter.TV