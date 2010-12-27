В Рыбацком вор-азербайджанец застрелил белоруса

Грабитель, сбегая с места происшествия, застрелил человека.

В Красногвардейском районе во время крае преступник убил человека, но был задержан полицией. Инцидент произошел около двух часов дня 25 октября вблизи станции Рыбацкое.

Мигрант из Азербайджана попытался совершить кражу в местном садоводстве. С собой у злоумышленника находился травматический пистолет. Грабитель не раздумывая воспользовался оружием при попытке хозяина участка остановить его. Ранение получил 31-летний белорус. Пуля попала мужчине в правый висок. От полученной травмы иностранец скончался.

Азербайджанцу удалось скрыться с места происшествия на автомобиле “Тойота Ленд Крузер”. Однако, правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого около дома 1/8 по Суворовскому проспекту. Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства.