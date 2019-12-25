Школьница отравилась таблетками в Тихвинском районе

Утром в понедельник, 11 сентября, из деревни Паголда Тихвинского района Ленобласти была госпитализирована 14-летняя девятиклассница в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, девочка отравилась таблетками.
Девочка проживает с 41-летней матерью, 43-летним отцом и братом-второклассником. в отдельном двухэтажном доме.
У несовершеннолетних имеются все необходимые условия для занятий и отдыха, семья на учёте в ОДН по Тихвинскому району не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что пациентка петербургской клиники умерла после липосакции и омоложения.
Фото: Piter.TV
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