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Школьница из Выборга заняла призовое место в областном конкурсе журналистов
Сегодня, 9:17
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Школьница из Выборга заняла призовое место в областном конкурсе журналистов

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Участница стала второй среди призеров в номинации "Интервью"

Жюри конкурса "Я – спортивный журналист" объявило победителей. Среди них оказалась воспитанница выборгского Дворца творчества. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

За первые места в пяти номинациях боролись более 100 детей из 13 районов Ленинградской области. Участница от объединения "Юный журналист" Дворца творчества в Выборге получила второе место за проведенное интервью.

Отметим, что конкурс организован региональным комитетом общего и профессионального образования и ГБУДО "Центр "Ладога" при поддержке Ленинградского отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация школьного спорта".

Месяц назад выборгские юные журналисты стали победителями олимпиады "Хрустальное перо"

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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