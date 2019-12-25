Школьница из Выборга заняла призовое место в областном конкурсе журналистов

Участница стала второй среди призеров в номинации "Интервью"

Жюри конкурса "Я – спортивный журналист" объявило победителей. Среди них оказалась воспитанница выборгского Дворца творчества. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

За первые места в пяти номинациях боролись более 100 детей из 13 районов Ленинградской области. Участница от объединения "Юный журналист" Дворца творчества в Выборге получила второе место за проведенное интервью.

Отметим, что конкурс организован региональным комитетом общего и профессионального образования и ГБУДО "Центр "Ладога" при поддержке Ленинградского отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация школьного спорта".

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