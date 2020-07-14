Школьница из Тихвина стала одной из 16 выпускников РФ, сдавших ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов

Кроме того, насчитывается 60 стобалльников, которые получили наивысший балл по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, истории и обществознанию.

Анастасия Евстифеева из Тихвинской гимназии №2 стала одной из 16 выпускников России, сдавших ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Выпускница получила наивысший балл по русскому языку, литературе и обществознанию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Как отметили в комитете общего и профессионального образования, в регионе большой процент выпускников, получивших 81-99 баллов по предмету. Кроме того, насчитывается 60 стобалльников, которые получили наивысший балл по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, истории и обществознанию.

Также в Ленинградской области три выпускника набрали 100 баллов по двум предметам: Анна Сулимова из Светогорской школы получила максимальные оценки по русскому языку и литературе, Олег Анохин из Коммунарской школы №3 – по истории и обществознанию и Ульяна Терентьева из Сланцевской школы №1 – по обществознанию и истории.

Всего в 2022 году в Ленинградской области ЕГЭ сдали 5 517 человек.

Ранее на Piter.TV: Более 430 петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: ВКонтакте / Комитет образования Ленинградской области