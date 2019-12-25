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Выпускница из Тихвина получила 300 баллов за три экзамена
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Выпускница из Тихвина получила 300 баллов за три экзамена

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Она сдавала экзамены по русскому языку, литературе и обществознанию.

Выпускница их Тихвина получила наивысший балл за экзамены сразу по трем предметам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета образования Ленобласти.

Анастасия Евстифеева получила наивысший балл сразу по трем предметам: русскому языку, литературе и обществознанию.

Выпускница окончила гимназию № 2 и является обладателем множества наград. В её копилке победы в муниципальном этапе конкурса "Лидер XXI века", городском литературном конкурсе "Арсис". Помимо этого, выпускница оказалась лучшей в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений.

Также выпускница лицея Калининского района Петербурга набрала 300 баллов на ЕГЭ.

Фото: ВКонтакте / Комитет образования Ленинградской области

Теги: егэ, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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