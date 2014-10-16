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Более 430 петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 13:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 430 петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Самым массовым экзаменом по выбору традиционно стал экзамен по обществознанию, его сдали 11 324 человека.

Результаты ЕГЭ в Петербурге оказались значительно выше, чем среднероссийские, по всем предметам, кроме химии. Об этом на пресс-конференции заявила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

Самым массовым экзаменом по выбору традиционно стал экзамен по обществознанию, его сдали 11 324 человека.

Что касается результатов, то в этом году 439 выпускников получили 100-балльные результаты. 32 участника получили 200 баллов по двум предметам, а одна выпускница – 300 баллов по трём предметам.

Фото: Pexels

Теги: егэ, экзамен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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